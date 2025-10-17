En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Así Dejamos de Fumar - Podcast

Viernes 17 de Octubre de 2025

SHOW 6155 DESCARGAR SHOW

ASÍ DEJAMOS DE FUMAR

Historia de éxito de cómo logramos abandonar la adicción al tabaco

Noticias Del Mundo:

Zelenski, Trump, Putin y los misiles - Militares en Madagascar - Segunda vuelta en Bolivia - Paz, Tuto y el combustible - Noticias demenciales - La party de Vinicius Jr - El reloj calculadora en forma de fichas - Pronóstico del Tiempo.

Historias Desintegradas:

Planetas alineados - Por qué dejar de fumar - Entorno, decisión y convicción - Control y frustración - Suplantación de vicios - Estructura y matriz de las adicciones - Engañar al celebro - Lo que no sirve - Subjetividades y resultados - Día internacional para la erradicación de la pobreza - Basta de dolor - Perdonar el pasado sentimental - Lealtad peronista y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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