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SHOW 6156 DESCARGAR SHOW
El poder ordena y hasta la razón se cuadra. Hasta qué punto se puede modificar la realidad con el discurso desde el poder.
Noticias Del Mundo:
Bolivia tiene nuevo presidente - Rodrigo Paz ganó las elecciones - Robaron joyas del Louvre - Internet súper veloz - Desastre en Poza Rica - La gober selfie - La mejor canción mexicana del siglo XXI - Desfiles de Alebríjes en CDMX.
Historias Desintegradas:
Conversaciones remanentes - Sapos de pelea - Colonia de cerro - Cazando alacranes - Apostando fuerte - La comida del gato - Fobia justificada - Un toro bravo y su destino fatal - El banquete que no fue - Cariño para los libertadores - Entre animales - Mordedura de caballo - Día internacional del chef - Platillos maravillosos y más...
EL GOBIERNO SIEMPRE TIENE RAZÓN
El poder acalla, inclina, juzga, golpea, modela y construye historia, si es necesario se vuelve alternativa a la historia misma.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.