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El poder ordena y hasta la razón se cuadra. Hasta qué punto se puede modificar la realidad con el discurso desde el poder.

Noticias Del Mundo:

Bolivia tiene nuevo presidente - Rodrigo Paz ganó las elecciones - Robaron joyas del Louvre - Internet súper veloz - Desastre en Poza Rica - La gober selfie - La mejor canción mexicana del siglo XXI - Desfiles de Alebríjes en CDMX.

Historias Desintegradas:

Conversaciones remanentes - Sapos de pelea - Colonia de cerro - Cazando alacranes - Apostando fuerte - La comida del gato - Fobia justificada - Un toro bravo y su destino fatal - El banquete que no fue - Cariño para los libertadores - Entre animales - Mordedura de caballo - Día internacional del chef - Platillos maravillosos y más...

EL GOBIERNO SIEMPRE TIENE RAZÓN

El poder acalla, inclina, juzga, golpea, modela y construye historia, si es necesario se vuelve alternativa a la historia misma.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast