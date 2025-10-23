En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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El Stripper - Podcast

Jueves 23 de Octubre de 2025

SHOW 6159 DESCARGAR SHOW

LOS PESCADORES

Ese mundo enigmático y fascinante conformado por los aficionados a la pesca.

Noticias Del Mundo:

Atraparon a Brother Wang - Combate a las pandillas en Haití - No será fácil reconstruir Gaza - La Rusia nuclear - Tocando el Clarinete - La Aplicación de Nicolás Maduro.

Historias Desintegradas:

Soltemos amarras - El Viejo y el Mar de Hemingway - Vamos a pescar - Las excusas de mi padre - Gente de Ensenada - Canal local - El pez regresa al mar - Así se construyó la Marigalante - Entre Cantabria, Veracruz y Vallata - Leopardo de las Nieves - Fiesta en Zapotlán el Grande - Comida en lata - El Topo - National mole day y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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