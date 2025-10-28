SOY TARTAMUDO

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Me frustré, me enojé, me aislé, me sentí impotente hasta que hice la paz conmigo y empecé a entender.

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