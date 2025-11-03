SHOW 6166 DESCARGAR SHOW

El día en que la favela se tiñó de rojo y Brasil no fue una fiesta de alegría y colorido.

Noticias Del Mundo:

Rio y la sangre de la favela - Rusia y Ucrania siguen la guerra - México y España - Muerte en Uruapan - Cartas en la política Argentina - Disfraces de Halloween - Día de Muertos - Clásicos Guatemaltecos.

Historias Desintegradas:

Denuncias en el condominio - Gritos y fiesta alocada - El mico sabe que palo trepa - Negocios escolares - Teoría de le evolución - Moda italiana - Renovación carismática - Chicharra mascota - R con R guitarra - Rueda la rueda del ferrocarril - Conde de Sándwich - Día Mundial de las Medusas - Cultura japonesa - Fiesta en Panamá - San Martín de Porres y más...

MASACRE DE RIO

Rio de Janeiro, donde si la fiesta es excesiva también lo es la muerte y la violencia.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast