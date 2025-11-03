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El día en que la favela se tiñó de rojo y Brasil no fue una fiesta de alegría y colorido.
Noticias Del Mundo:
Rio y la sangre de la favela - Rusia y Ucrania siguen la guerra - México y España - Muerte en Uruapan - Cartas en la política Argentina - Disfraces de Halloween - Día de Muertos - Clásicos Guatemaltecos.
Historias Desintegradas:
Denuncias en el condominio - Gritos y fiesta alocada - El mico sabe que palo trepa - Negocios escolares - Teoría de le evolución - Moda italiana - Renovación carismática - Chicharra mascota - R con R guitarra - Rueda la rueda del ferrocarril - Conde de Sándwich - Día Mundial de las Medusas - Cultura japonesa - Fiesta en Panamá - San Martín de Porres y más...
Rio de Janeiro, donde si la fiesta es excesiva también lo es la muerte y la violencia.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.