En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Fiesta de Disfraces - Podcast

Martes 4 de Noviembre de 2025

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FIESTA DE DISFRACES

Los disfraces típicos. Alquilar o hacerse el disfraz. Niveles de exigencia. Una fiesta y una historia victoriana.

Noticias Del Mundo:

Trump presiona a Maduro - Nigeria alertada - Terremoto en Afganistán - La torre medieval romana - Presidenta de Tanzania - El falso ciego italiano - Calabaza record - Bonnie Tyler esta triste - Mollete andaluz - Crumble de manzana.

Historias Desintegradas:

El compañero de trabajo - La vampiresa victoriana - La momia - No había ambiente - Nos llevamos el ponche - La escuela religiosa - Basta de pedirme dinero - Las dinámicas - Foto escolar - En los boxes de la empresa - Por lo bajo - Hablando por teléfono - Mi terror inexplicable - El pez volador - Pescados y mariscos - Puro Marketing - El Numbat - El día que Florencia flotó - Space Oddity y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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