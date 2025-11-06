FAMILIAS EN DEMOLICIÓN

SHOW 6169 DESCARGAR SHOW

Cuando todo se desmorona y no hay forma de mantenerlo en pie.

Noticias Del Mundo:

Acoso a Claudia Sheinbaum - Malas noticias para Trump - Zohran Mamdani alcalde de NY - Culpa de los demócratas - Tifón en Filipinas - El debate continúa con el Profesor Monk Reynolds - Lamelas con Milei - Ni molletes ni gollete.¿.

Historias Desintegradas:

Me separé - La ruptura imposible - De la psicóloga al psiquiatra - Organización y caprichos - La Justicia - Mi familia - Me estafaron - Me engañó el abogado - Diferentes percepciones - Andando la ciudad - La escuela - Maestros padres - Banderas del mundo - La de Brasil es más cara - Un negocio trunco - Falta de apoyo institucional - El saxo del Sax - De Parker a Coltrane - Pura sensualidad y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast