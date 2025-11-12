En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Exceso de Fiesta - Podcast

Miércoles 12 de Noviembre de 2025

SHOW 6173 DESCARGAR SHOW

EXCESO DE FIESTA

Sin dormir, con turno doble en el trabajo y con una fiesta fuera de límites.

Noticias Del Mundo:

Venezuela movilizada - Corrupción en Ucrania - Colapsa puente chino - Paris Jackson y el huequito - Kim Kardashian y los psíquicos - Videntes chafas - Robo a otro museo - Lémur cachondo.

Historias Desintegradas:

Larga jornada laboral - Lista para descasar - Super Ultimate Halloween Party - Seguridad del condominio - El arte del convencimiento - Por unos tragos y Luís Miguel - La gótica del video - Baterista experto - Trabajo de ferretería - Voz de robot - No tenemos - La hora feliz - Estrategias de marketing - Un libro de sor Juana Inés de la Cruz- Día del cartero en México y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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