EL ASESINO DEL CHE

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El hombre y su destino. La historia de un cuadro familiar y cómo el Che Guevara encontró su final en Bolivia .

Noticias Del Mundo:

Chile y las elecciones - Trump firma la reapertura - Francia recuerda el horror - El Che Guevara llegaba a Bolivia - La tragedia de Armero - Nvidia desmiente a Gobernador de Nuevo León - Pronóstico del Tiempo - Laura Pausini con el Papa - Osos en Japón.

Historias Desintegradas:

Mi comadre - Retratos omnipresentes - Entrada a Palacio - El general Barrientos - Paceña romántica - Los Increíbles - Hasta fin de año - Una mujer enamorada - Idiomas y matices - Las lenguas dominantes - Productores culturales - Globalización y defensa local - Rammstein en alemán - Mujeres Colombianas - La Pola - Policarpa Salavarrieta - Cerveza colombiana - Vendedores ambulantes de mundo - Un guacamole picoso en los Estados Unidos y más...

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