En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||

Puede Fallar - Podcast

miércoles 19 de Noviembre de 2025

SHOW 6178 DESCARGAR SHOW

PUEDE FALLAR

La comunicación en tiempos de textos predictivos y autocorrectores.

Noticias Del Mundo:

México y Estados Unidos chocan por el narco - Trump no está feliz - Sheinbaum pone límites - Japón y China se miran - Actividades sin Internet - Músicos contra I.A. - Cambios en la punta del campeonato de Auroras.

Historias Desintegradas:

Tenis francesas - Plan dental - Hola joeputa! - No fui yo, fue mi predictivo - Denuncia demasiado directa - Arrepentido al enviar - Rompiendo en el supermercado - Promociones navideñas - Baño, retretes y saneamiento - Mujeres emprendedoras - permítanse un mal día - En tren a Zipaquirá y más...

 

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast

Escuchar ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en iTunesECDQEMSD en YouTube PodcastApp ECDQEMSD AndroidECDQEMSD en CastBoxECDQEMSD en IvooxECDQEMSD en iHeartRadioECDQEMSD en Audioboom
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre

ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.

gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre

EN CASO DE QUE EL MUNDO
SE DESINTEGRE ® © Copy 1998 / 2026
Trans Producciones todos los derechos reservados