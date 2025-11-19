PUEDE FALLAR

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SHOW 6178 DESCARGAR SHOW
La comunicación en tiempos de textos predictivos y autocorrectores.
Noticias Del Mundo:
México y Estados Unidos chocan por el narco - Trump no está feliz - Sheinbaum pone límites - Japón y China se miran - Actividades sin Internet - Músicos contra I.A. - Cambios en la punta del campeonato de Auroras.
Historias Desintegradas:
Tenis francesas - Plan dental - Hola joeputa! - No fui yo, fue mi predictivo - Denuncia demasiado directa - Arrepentido al enviar - Rompiendo en el supermercado - Promociones navideñas - Baño, retretes y saneamiento - Mujeres emprendedoras - permítanse un mal día - En tren a Zipaquirá y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.