PUEDE FALLAR

SHOW 6178 DESCARGAR SHOW

La comunicación en tiempos de textos predictivos y autocorrectores.

Noticias Del Mundo:

México y Estados Unidos chocan por el narco - Trump no está feliz - Sheinbaum pone límites - Japón y China se miran - Actividades sin Internet - Músicos contra I.A. - Cambios en la punta del campeonato de Auroras.

Historias Desintegradas:

Tenis francesas - Plan dental - Hola joeputa! - No fui yo, fue mi predictivo - Denuncia demasiado directa - Arrepentido al enviar - Rompiendo en el supermercado - Promociones navideñas - Baño, retretes y saneamiento - Mujeres emprendedoras - permítanse un mal día - En tren a Zipaquirá y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast