ARGENTINO HASTA DORMIDO

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Intentamos acercarnos al concepto de ser argentino. Orígenes y desarrollo de un sentimiento nacional.

Noticias Del Mundo:

Trump ignora la COP30 - Archivos del caso Jeffrey Epstein - Reunión con Zohran Mandami en la Casa Blanca - El desfile por la Revolución Mexicana - Alerta de salubridad en Cuba - Buscando al nuevo Pirata - Pronóstico del Tiempo.

Historias Desintegradas:

Qué hace al ser argentino - Valoración nacional - Perón, Gardel, Maradona y Messi - Internacionalización del lo interior - Patriotas de Miami - Fútbol, asado y vino - Cultura y programación nacional - El himno y a dormir - Hardcore Punk en Tarija con Llokalla Feo - Mis hermanas - Abuela correctiva - La carne está tiernita - Los chihuahuenses de Chihuahua - Pitorreal - Celebramos a la televisión - Todos los vestidos - Nos saludamos - Día internacional de la pesca - Galletas de jengibre - Amada filosofía y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast