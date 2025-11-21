En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Argentino Hasta Dormido - Podcast

viernes 21 de Noviembre de 2025

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ARGENTINO HASTA DORMIDO

Intentamos acercarnos al concepto de ser argentino. Orígenes y desarrollo de un sentimiento nacional.

Noticias Del Mundo:

Trump ignora la COP30 - Archivos del caso Jeffrey Epstein - Reunión con Zohran Mandami en la Casa Blanca - El desfile por la Revolución Mexicana - Alerta de salubridad en Cuba - Buscando al nuevo Pirata - Pronóstico del Tiempo.

Historias Desintegradas:

Qué hace al ser argentino - Valoración nacional - Perón, Gardel, Maradona y Messi - Internacionalización del lo interior - Patriotas de Miami - Fútbol, asado y vino - Cultura y programación nacional - El himno y a dormir - Hardcore Punk en Tarija con Llokalla Feo - Mis hermanas - Abuela correctiva - La carne está tiernita - Los chihuahuenses de Chihuahua - Pitorreal - Celebramos a la televisión - Todos los vestidos - Nos saludamos - Día internacional de la pesca - Galletas de jengibre - Amada filosofía y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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