En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Psicología y Monas Chinas - Podcast

Jueves 27 de Noviembre de 2025

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PSICOLOGÍA Y MONAS CHINAS

Cansado de responderme así es la vida, fui en busca de un profesional que por ahora no encontré

Noticias del mundo:

Vuelos frente a Venezuela - Sanciones a Rusia - Océano caliente - El tren México Toluca - La respuesta de Oliveira - Bese a una mujer - El perro come tareas - Tiempo en el Gym - Adoptando una rutina.

Historias Desintegradas:

Busco terapeuta - El coleccionista de figuras - El músico acumulador - Hablan más de lo que oyen - El vecino astronómico - El ser y los agujeros negros - Entré engripada salí esguinsada - Manos arriba ojos abiertos - Respuesta automatizada - Perdidos en Michoacán - Bebiendo en Janitzio - El sub encargado - Rugbier cervecero - Adopten una tortuga - Cecina en el gabacho - Fundación de Quilmes - Nacía Jimi hendrix y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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