PSICOLOGÍA Y MONAS CHINAS

SHOW 6184 DESCARGAR SHOW

Cansado de responderme así es la vida, fui en busca de un profesional que por ahora no encontré

Noticias del mundo:

Vuelos frente a Venezuela - Sanciones a Rusia - Océano caliente - El tren México Toluca - La respuesta de Oliveira - Bese a una mujer - El perro come tareas - Tiempo en el Gym - Adoptando una rutina.

Historias Desintegradas:

Busco terapeuta - El coleccionista de figuras - El músico acumulador - Hablan más de lo que oyen - El vecino astronómico - El ser y los agujeros negros - Entré engripada salí esguinsada - Manos arriba ojos abiertos - Respuesta automatizada - Perdidos en Michoacán - Bebiendo en Janitzio - El sub encargado - Rugbier cervecero - Adopten una tortuga - Cecina en el gabacho - Fundación de Quilmes - Nacía Jimi hendrix y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast