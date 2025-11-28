PRIMERA CITA ESPANTOSA

SHOW 6185 DESCARGAR SHOW

Todo iba bien hasta el primer encuentro donde todo empezó a ir mal. Debut y despedida de un solo acto.

Historias Desintegradas:

Se va Noviembre - El mes que no alcanza - A dónde ir? - Cine y comida - Un parque de diversiones - Al estadio - Conciertos y toquines - Siempre en lugares públicos - Semana sin alcohol - El plan de la segunda cita - Un señor de Facebook - Comida china - Cómo entrenar a tu dragón - La impuntualidad - Palomitas para mi - Tengo una carne asada - Bye! hasta nunca - Encargado del asador - Carbohidratos por todas partes - Un puerto tranquilo - Reencuentro con una Amiga de años - Pregunté cualquier cosa - Mis jefes me conocen - Día del Planeta Marte y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast