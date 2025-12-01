MI TAQUERO FAVORITO

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6186 DESCARGAR SHOW
En la fina línea entre Iztapalapa y Neza se dibujaba un paisaje cambiante que me hizo tomar conciencia del paso del tiempo.
Historias Desintegradas:
Nos vamos a la Posada León Guanajuato 2025 - El último mes del año - Calendario obradoriano - Capitalismo tardío y la sociedad de consumo - Promociones de Diciembre - Conciencia del tiempo - Recuerdos transformados - La temperatura ideal para el funcionamiento optimo del cerebro - Discos convertidos en clásicos - El espejo cruel - La industria estética - Espacios en los que no puedo entrar - Cambios en la ciudad - Huir de la gentrificación - Corriente migratoria interna - Amigos de siempre - Los cambios del entorno - Vamos por unos tacos - Todo mex tiene sus mejores tacos - Un sueño súper chilango - Rockdrigo y aquel DF - Día de la lucha contra el VIH Sida - A los químicos del mundo - Unión de Transilvana con Rumania y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.