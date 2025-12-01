MI TAQUERO FAVORITO

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En la fina línea entre Iztapalapa y Neza se dibujaba un paisaje cambiante que me hizo tomar conciencia del paso del tiempo.

Historias Desintegradas:

Nos vamos a la Posada León Guanajuato 2025 - El último mes del año - Calendario obradoriano - Capitalismo tardío y la sociedad de consumo - Promociones de Diciembre - Conciencia del tiempo - Recuerdos transformados - La temperatura ideal para el funcionamiento optimo del cerebro - Discos convertidos en clásicos - El espejo cruel - La industria estética - Espacios en los que no puedo entrar - Cambios en la ciudad - Huir de la gentrificación - Corriente migratoria interna - Amigos de siempre - Los cambios del entorno - Vamos por unos tacos - Todo mex tiene sus mejores tacos - Un sueño súper chilango - Rockdrigo y aquel DF - Día de la lucha contra el VIH Sida - A los químicos del mundo - Unión de Transilvana con Rumania y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast