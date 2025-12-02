LA DESILUSIÓN

SHOW 6187 DESCARGAR SHOW

La mucha expectativa suele chocar con la frustración. Cuando algo no está a la altura de lo que habíamos imaginado o no sucede lo que imaginábamos que sucedería.

Historias Desintegradas:

Abolir la esclavitud - El desastre de Bhopal - Lanzamiento de consolas - La vuelta a la monarquía - El invento de Gillette - Trosky expulsado - Diego Rivera y Frida Khalo - Competir es desilusión - En la mesa de examen - Sueño universitario - Una idea genial - Siempre ganando - Finales regionales - Los profesores del norte - Ganaron los jabonosos - Sinaloa y el mar - Huesos de pescado - Mi sobrino busca chamba - Recomendación y desilusión - Clásicos y condicionadas - Maria Callas y su talento - Comida chatarra - James Naismith inventaba el basketball y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast