LA DESILUSIÓN

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6187 DESCARGAR SHOW
La mucha expectativa suele chocar con la frustración. Cuando algo no está a la altura de lo que habíamos imaginado o no sucede lo que imaginábamos que sucedería.
Historias Desintegradas:
Abolir la esclavitud - El desastre de Bhopal - Lanzamiento de consolas - La vuelta a la monarquía - El invento de Gillette - Trosky expulsado - Diego Rivera y Frida Khalo - Competir es desilusión - En la mesa de examen - Sueño universitario - Una idea genial - Siempre ganando - Finales regionales - Los profesores del norte - Ganaron los jabonosos - Sinaloa y el mar - Huesos de pescado - Mi sobrino busca chamba - Recomendación y desilusión - Clásicos y condicionadas - Maria Callas y su talento - Comida chatarra - James Naismith inventaba el basketball y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.