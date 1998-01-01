ESTAMOS TRABAJANDO

SHOW 6188 DESCARGAR SHOW

La energía humana traspasa la línea de montaje realizando la robótica tarea que el día de mañana un robot remplazará.

Historias Desintegradas:

El trabajo dignifica - Día del Euskera - Movimiento obrero - De la fábrica a la aplicación - La tienda de discos - Camarera cercana - Por eso pagan - Traición laboral - Sin recomendación - Familia y trabajo - Probando la moto - En medio del campo - Los centauros salvadores - Porteños y cordobeses - Gracias amigos - Chaleco de cuero - La ley anti tabaco - Fumando en todas partes - Salón fumador - Cambio de época - Día del Médico - Grupo de coatíes - Candombe en Uruguay - La play aparecía en Japón y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast