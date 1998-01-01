En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Moércoles 3 de diciembre de 2025

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ESTAMOS TRABAJANDO

La energía humana traspasa la línea de montaje realizando la robótica tarea que el día de mañana un robot remplazará.

Historias Desintegradas:

El trabajo dignifica - Día del Euskera - Movimiento obrero - De la fábrica a la aplicación - La tienda de discos - Camarera cercana - Por eso pagan - Traición laboral - Sin recomendación - Familia y trabajo - Probando la moto - En medio del campo - Los centauros salvadores - Porteños y cordobeses - Gracias amigos - Chaleco de cuero - La ley anti tabaco - Fumando en todas partes - Salón fumador - Cambio de época - Día del Médico - Grupo de coatíes - Candombe en Uruguay - La play aparecía en Japón y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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