GRANDES MOMENTOS DE LA MÚSICA

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La famosa foto del cuarteto del millón de dólares y un casino en llamas en medio de un cantón suizo.
Historias Desintegradas:
El encuentro en Sun Records - Elvis, Cash, Prerkins y Jerry Lee Lewis - Deep Purple grabando en Montreaux - Humo sobre el agua - Pink Floyd en Abbey Road - Nirvana - Metallica con Cliff Burton - Hendrix - La incomodidad de Woostock - T-Rex y Ziggy Stardust - Depeche Mode en Hamburgo - Los electro hippies de Krafwerk - Festival de música electrónica - Burning Man en el desierto de Nevada - Música disco - El Rap del Bronx - Club 54 y los borrachos necios - Me dio Dengue - Directora de Rosarios y oraciones - Inscripta en la carrera - Mi madre se equivocó - Hielo en la cabeza - La biblioteca de la UNAM - Fumando entre libros - Compromiso de fumador - Día del Minero - El guepardo - Bebamos cabernet franc y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.