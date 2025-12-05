EXPEDIENTES SECRETOS SERIES

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Nos ponemos a ver series y hacemos un listado de nuestras favoritas. El universo del streaming y la increíbles ofertas de series internacionales.

Historias Desintegradas:

Cuando no había radio - Mozart eterno - Aquellas series de los 60, 70 y 80s - Batman, el Increíble Hulk y la Mujer Maravilla - Twin Peaks de David Lynch - The Crown - Sherlock - Peaky Blinders - Adolescencia - Juego de Tronos - House of Cards - Mandalorian - La Casa de Papel - Friends - Sex and the City - Los Simpsons - Breaking Bad - Spoiler - Mr Robot - Super fan de X Files - Ovnis y fenómenos paranormales - Mega éxito de los 90 - Mulder y Scully - Tracks ocultos - Atención bancaria - saluden - Profesores, enfermeros y abogados - Ninjas en Japón - Masajistas del mundo y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast