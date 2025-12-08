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El Sueño Americano - Podcast

Lunes 8 de diciembre de 2025

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EL SUEÑO AMERICANO

Qué es exactamente el American Dream, qué lo define, dónde se inició, es real, es fantasía, sigue vigente? Expectativas, verdades y mentiras.

Historias Desintegradas:

Venimos de la Posada - León Guanajuato México - Un sueño especifico - Olas migratorias - Crisis y migración - Regresar a tu país - Un historia por persona - Migración y sentimientos encontrados - Los tiempos y las culturas - Contextos - Phoenix Arizona - Ciudades deprimidas - La epidemia de drogas - Aquella San Francisco - Realización en todo sentidos - Objetivos alcanzados - El cambio positivo - Películas en Tepito - Moteles de Tlalpan - Clásicos y condicionadas - El traductor - Demasiadas X - Armado el Árbol de Navidad - Fundación de Ciudad Juárez - Flor de Nochebuena - Playas Uruguayas - Comiendo Brownies y más...

SUEÑO AMERICANO

Migrantes quemándose en las cocinas, limpiando baños, aspirando alfombras, clavando techos, peleando guerras ajenas.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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