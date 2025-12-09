En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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La Película Más Perturbadora - Podcast

Martes 9 de diciembre de 2025

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LA PELÍCULA MÁS PERTURBADORA

Un film prohibido que jamás debió salir a la luz. Buscando echar pasión entre el follaje.

Historias Desintegradas:

Corrupción y oportunidades - San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe - Los comunistas de la fábrica - Tarjetas navideñas - El mouse - Viendo películas - Listado de terror - Cine clase B - Feliz cumpleaños Muda - Regalos - Un señor se llevó la copia - El reclamo - Masajes sabrosos - Ixtapan de la Sal - Cerca de Lagunilla - Un DG por 30 pesos - Portada de revista - Sorpresa turística - Olivia Rodrigo y los 15 en la Riviera Maya - Dudas en la Nave - Madre, mujer y directora - La informática y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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