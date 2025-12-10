APRENDA A BAILAR

SHOW 6193 DESCARGAR SHOW

El arte de la sincronicidad en el baile puede ser trasladado a todas las cosas de la vida en pareja.

Historias Desintegradas:

El deseo de Alfred Nobel - Los primero premios Nobel - Vamos a clases de baile - Mujeres y hombres que bailan - Danza según ritmos - Payaso de rodeo - Los pasos prohibidos - Metal y danza - Pole dance, baile o deporte - Danza ritual de apareamiento - Como dijera Carl Gustav Jung - Pareja sincronizada - Caminata abrazados - cadera con cadera - Protestar juntos - La carretera destapada - Yoda y los canes - La jauría amenazante - MI amigo el perro - Declaración de los Derecho Humanos - Físicos y Payasos en México y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast