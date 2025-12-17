En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Psycho Seducción - Podcast

Miércoles 17 de diciembre de 2025

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PSYCHO SEDUCCIÓN

Una incómoda situación en terapia. Entre llantos y confesiones, una pregunta descolocada.

Noticias Del Mundo:

Honduras todavía no sabe - Israel culpa a Australia - Avionetazo en Toluca - Reforma laboral argentina - Bielorrusia invita - Ofertas noticiosas navideñas - Sheinbaum y León XIV - Bullyng al Samuelón.

Historias Desintegradas:

Terapia en la Universidad - Gratuito y efectivo - Los primeros años de carrera - Un momento intimo - Las monas chinas regresan - Los zapatos de Bowie - Entrevistas del pasado - La elección de Chile - La lógica pendular - Democracias y campañas - Día de los hermanos Wright - San Lázaro Milagroso en Cuba y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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