6200 PASOS PROHIBIDOS

SHOW 6200 DESCARGAR SHOW

Un programa ideal para bailar sonreír y tirar los pasos prohibidos celebrando las seis mil doscientas emisiones.

Noticias Del Mundo:

Celebramos 6200 emisiones de #ECDQEMSD - Putin y el misil - China y Rusia con Caracas - Protestas en Europa - Huelga y manifestaciones en Argentina por Reforma Laboral - Dialogo con los transportistas en México - Felicidades desintegrados del mundo - Estamos de Fiesta - Carne asada regia posada - Cuentas recuperadas - La Guía Roji.

Historias Desintegradas:

Baile internacional - Los latinos nos sabemos mover - Canadienses durísimos - Los italianos profesionales - Canción con letra coreográfica - La documentación del Topo Gigio - A cargo de la música - Mi playlist - Todos a la calle - Viernes de cumbia - Desde la primaria - Reír y bailar - Todos de fiesta - Emos vs Punks en la friki plaza - Gracias Dragones Dorados y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast