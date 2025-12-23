LA MENTIRA DE LA PSICOLOGÍA

SHOW 6202 DESCARGAR SHOW

De la pseudociencia a la creencia, de la herramienta a la crítica, de Freud a lo místico, del psicoanálisis a otras terapias.

Noticias Del Mundo:

Descubren ajolotes en peligro de extinción - Sigue el conteo hondureño - Bomba para un general en Moscú - Negociaciones de paz en Miami - Sheinbaum en Querétaro - La drogadicción - El gordo de Navidad en España - El Papa y los pobres - Cámaras de seguridad chilangas - La semana navideña.

Historias Desintegradas:

No creo en la psicología - De la psicología a la psiquiatría - Tequila, limón y miel - Una herramienta - Mala experiencia - Respiración Holotrópica - Reconocimiento y autoanálisis - Ya es navidad? - A jugar dominó - La noche de los Rábanos en Oaxaca y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast