En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Escribiendo a Santa Claus - Podcast

Martes 23 de diciembre de 2025

SHOW 6202 DESCARGAR SHOW

LA MENTIRA DE LA PSICOLOGÍA

De la pseudociencia a la creencia, de la herramienta a la crítica, de Freud a lo místico, del psicoanálisis a otras terapias.

Noticias Del Mundo:

Descubren ajolotes en peligro de extinción - Sigue el conteo hondureño - Bomba para un general en Moscú - Negociaciones de paz en Miami - Sheinbaum en Querétaro - La drogadicción - El gordo de Navidad en España - El Papa y los pobres - Cámaras de seguridad chilangas - La semana navideña.

Historias Desintegradas:

No creo en la psicología - De la psicología a la psiquiatría - Tequila, limón y miel - Una herramienta - Mala experiencia - Respiración Holotrópica - Reconocimiento y autoanálisis - Ya es navidad? - A jugar dominó - La noche de los Rábanos en Oaxaca y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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