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La Nochebuena ha llegado y aquí estamos, preparándonos para sentarnos a la gran mesa desintegrada.

Noticias Del Mundo:

Rosa Claudia celebra - Está bien? Es Normal? - El Padre Celestial - Enchúlame la Granja en Nochebuena - Todos a la mesa.

Historias Desintegradas:

Aun no es navidad - Mi versión - Recuerdos confusos - El Dr Chapatín - Italiano como el Topo Gigio - Conquistando Latinoamérica - La casa inteligente - Cafetera programable - Bien prendida - Los tacos Michelín - Súper cotizados - Costilla, bistec y arrachera - Oferta y demanda - En una granja - Feliz Nochebuena y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast