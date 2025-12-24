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La Nochebuena ha llegado y aquí estamos, preparándonos para sentarnos a la gran mesa desintegrada.
Noticias Del Mundo:
Rosa Claudia celebra - Está bien? Es Normal? - El Padre Celestial - Enchúlame la Granja en Nochebuena - Todos a la mesa.
Historias Desintegradas:
Aun no es navidad - Mi versión - Recuerdos confusos - El Dr Chapatín - Italiano como el Topo Gigio - Conquistando Latinoamérica - La casa inteligente - Cafetera programable - Bien prendida - Los tacos Michelín - Súper cotizados - Costilla, bistec y arrachera - Oferta y demanda - En una granja - Feliz Nochebuena y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.