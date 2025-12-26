LA ELECCIÓN DEL DESODORANTE

SHOW 6205 DESCARGAR SHOW

Elegimos cambiar, porque cuando nos queremos dar cuenta se termina un año y comienza otro. Vamos despidiendo al 2025 de a poco con los brazos en alto.

Noticias Del Mundo:

El programa después de la festejación - I Love Groenlandia - Calentamiento marino - La lista de prohibidos - Las palabras del año 2025 - Slop y Parasociales - Autorizo a la pareja.

Historias Desintegradas:

Ya casi es año nuevo - Felices fiestas - Fernet y cerveza - Todos en mi casa - A la parrilla - Los recuerdos de Google - Problemas para dormir - Publicidad encubierta - Cambio de placas - Multa y llanto - La tercera en discordia - Gente fantástica - Soy muy celosa - Mejoremos el próximo año - Día nacional del Caballista en Costa Rica - La United Fruit Company - Las Venas Abiertas de América Latina del Uruguayo Eduardo Galeano - Nota de Agradecimiento - Bastón de Caramelo y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast