En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Amores de Pósters - Podcast

Lunes 29 de diciembre de 2025

SHOW 6206 DESCARGAR SHOW

AMORES DE POSTERS

Pasiones  pegadas en las paredes de una habitación. Amores adolescentes, deslumbramiento y fanatismo.

Historias Desintegradas:

Semana de año nuevo -  La renuncia de Bolívar - Los caritativos - Amores adolescentes - Dibujando a Debbie Harry - Todo Metal - Real Madrid del 2005 - El Kevin y el Brian de los BSB - Placa de sonido sexy - Alizée me enamoró - La famosa cantante francesa - Enamorando a una generación - Hagamos quesos en Chihuahua - Toda una obsesión - El pimentero - el francés Peugeot - El violonchelista de Tarragona y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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