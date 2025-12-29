SHOW 6206 DESCARGAR SHOW

Pasiones pegadas en las paredes de una habitación. Amores adolescentes, deslumbramiento y fanatismo.

Historias Desintegradas:

Semana de año nuevo - La renuncia de Bolívar - Los caritativos - Amores adolescentes - Dibujando a Debbie Harry - Todo Metal - Real Madrid del 2005 - El Kevin y el Brian de los BSB - Placa de sonido sexy - Alizée me enamoró - La famosa cantante francesa - Enamorando a una generación - Hagamos quesos en Chihuahua - Toda una obsesión - El pimentero - el francés Peugeot - El violonchelista de Tarragona y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast