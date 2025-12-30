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La Ciudad más fea de México - Podcast

Martes 30 de diciembre de 2025

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LA CIUDAD MÁS FEA DE MÉXICO

Urbanización caótica, contaminación, falta de higiene, tránsito, inseguridad, ausencia de planificación, accesibilidad. Factores que hacen fea a una ciudad.

Historias Desintegradas:

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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