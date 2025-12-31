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Un compendio de lo más trascendente, los más importante, de este 2025. Las noticias de la política, la tecnología, el deporte y el espectáculo 2025.

Historias Desintegradas:

Anuario 2025 ECDQEMSD - Un año en minutos - Las cosas de último momento - Planes para despedir el año - Al salón de belleza - Emprendedores del año - Hábil con las tijeras - El biberón y la mamadera - Ayudando en la cocina - El fríjol en la nariz - Un recorrido por la historia - Recomiendo escuchar programas viejos - Solo en la tienda - La copa menstrual - Preguntas sin respuesta - Salvado por la campana - Se va el 2025 - Sean felices, cuenten, sonrían, disfruten y más...

LO QUE PASÓ EN 2025

Las noticias de la política, la tecnología, el deporte y el espectáculo 2025.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast