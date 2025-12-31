LO QUE PASÓ EN 2025

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Un compendio de lo más trascendente, los más importante, de este 2025. Las noticias de la política, la tecnología, el deporte y el espectáculo 2025.
Historias Desintegradas:
Anuario 2025 ECDQEMSD - Un año en minutos - Las cosas de último momento - Planes para despedir el año - Al salón de belleza - Emprendedores del año - Hábil con las tijeras - El biberón y la mamadera - Ayudando en la cocina - El fríjol en la nariz - Un recorrido por la historia - Recomiendo escuchar programas viejos - Solo en la tienda - La copa menstrual - Preguntas sin respuesta - Salvado por la campana - Se va el 2025 - Sean felices, cuenten, sonrían, disfruten y más...
Las noticias de la política, la tecnología, el deporte y el espectáculo 2025.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.