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Lo que pasó en 2025 - Podcast

Miércoles 31 de diciembre de 2025

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LO QUE PASÓ EN 2025

Un compendio de lo más trascendente, los más importante, de este 2025. Las noticias de la política, la tecnología, el deporte y el espectáculo 2025.

Historias Desintegradas:

Anuario 2025 ECDQEMSD - Un año en minutos - Las cosas de último momento - Planes para despedir el año - Al salón de belleza - Emprendedores del año - Hábil con las tijeras - El biberón y la mamadera - Ayudando en la cocina - El fríjol en la nariz - Un recorrido por la historia - Recomiendo escuchar programas viejos - Solo en la tienda - La copa menstrual - Preguntas sin respuesta - Salvado por la campana - Se va el 2025 - Sean felices, cuenten, sonrían, disfruten y más...

LO QUE PASÓ EN 2025

Las noticias de la política, la tecnología, el deporte y el espectáculo 2025.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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