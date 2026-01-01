BIENVENIDO 2026

SHOW 6209 DESCARGAR SHOW

Comenzamos este 2026 con todas las expectativas y la esperanza de un tiempo por llegar. Con toda la onda festiva iniciamos el año.

Historias Desintegradas:

Todo huele a nuevo - Año de Mundial de Fútbol 2026 - La Licenciada montada en su Caballo de Fuego - Por más conciertos - Un poco de Chica Material - La paz espiritual - La buena acción del año - Domingo temprano - Carretera a Chapala - La pelea - Un pelón en un el carro de Barbie - Cortes de agua para la zona - Tomando recaudos - El perro amarrillo - Gracias Guadalajara por la lluvia - El silencio canino - Súper marcación de territorio - Limpieza general en 15 minutos - Brindamos para que 2026 traiga muchas cosas buenas y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast