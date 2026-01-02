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Planeando una Infidelidad - Podcast

Viernes 02 de enero de 2026

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PLANEANDO UNA INFIDELIDAD

Cuando la pareja comienza a dar señales de desinterés y otros planes empiezan a ser una opción primero en la fantasía y luego en lo concreto.

Historias Desintegradas:

La infidelidad - Límites y contrato - Las redes sociales - Clásicos y modernos - Las señales - El matrimonio naufraga - La cama está fría - Esto que nos pasa - Primero la pareja - Mi marido me ignora - Planificando el engaño - Ciber amor - Todas mis relaciones  en la compu - Tecno galán - Chicas de Sonora - Por el zoo de Chapultepec - Deposítame - La honestidad - Indicaciones precisas - Chequear la fuente - Al menos tres opiniones - Paseo por Tarija - Carnaval de Negros y Blancos - Pasto Nariño Colombia - Fiesta de colores y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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