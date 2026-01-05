AMULETOS DE LA SUERTE

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Cómo ayudar a la suerte con objetos o símbolos que nos ayudan a ganar confianza.

Historias Desintegradas:

Símbolos y fe - Amuletos y creencias - Ser cabulero - Un cuadro de la suerte - El infalible - La cuestión deportiva - Ropa de la suerte - Los siete clavos de la herradura - Tréboles en Irlanda - El destino se trabaja - Micomunista - Necesito una troka - Mi ser chihuahuense - Como buen norteño - Vendo auto - Se me adelantaron - Lote de seminuevos - Vista al Car Wash - El carro está vendido - Breve incidente - Desde la cochera - Carnaval de Blancos y Negros en Pasto - Día del ave y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast