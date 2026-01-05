En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Amuletos de la Suerte - Podcast

Lunes 5 de enero de 2026

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AMULETOS DE LA SUERTE

Cómo ayudar a la suerte con objetos o símbolos que nos ayudan a ganar confianza.

Historias Desintegradas:

Símbolos y fe - Amuletos y creencias - Ser cabulero - Un cuadro de la suerte - El infalible - La cuestión deportiva - Ropa de la suerte - Los siete clavos de la herradura - Tréboles en Irlanda - El destino se trabaja - Micomunista - Necesito una troka - Mi ser chihuahuense - Como buen norteño - Vendo auto - Se me adelantaron - Lote de seminuevos - Vista al Car Wash - El carro está vendido - Breve incidente - Desde la cochera - Carnaval de Blancos y Negros en Pasto - Día del ave y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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