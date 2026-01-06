LOS REGALOS DE LOS REYES MAGOS

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Llagaron los Reyes con oro, incienso y mirra a celebrar el nacimiento. Melchor, Gaspar y Baltasar con regalos.

Historias Desintegradas:

La historia de los Reyes Magos - El ser humano nace interesado - El señor de los pueblos - Siguiendo la estrella - Qué es la mirra? - El por qué de los regalos - Tres camellos en la sala - Nunca me trajeron lo que pedí - Regalos caros - Publicidad para infantes - Broma para los hermanos menores - El deseo cumplido - Terror a los tiburones - La chava de Morelia - En el bus - Los cuartos Reyes Magos - Día de la enfermería en México - Un manzano y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast