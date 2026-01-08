SHOW 6214 DESCARGAR SHOW

La época del año es ideal para iniciar una lista de pendientes. Pendientes simples de lo cotidiano y pendientes existenciales.

Historias Desintegradas:

Armemos la lista - Cumpleaños el Querido Líder - Corea del Norte festeja - Los emprendedores - Cosas que siempre quisimos hacer - Algo que aprender - Final en el Bernabeu - La casa en la pradera - Volver a la selva - Momento emocionante - Regresa el Circo - Avioneta sobrevuela el pueblo - La lluvia de panfletos - Fuiste alguna vez - Pasado olvidado - Personajes y personalidades - Vacaciones en Puerto Escondido - El chamán elegante - Telas tailandesas - El día Elvis Presley - Un copete influyente - Rock and roll - Aniversario del nacimiento de David Bowie y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast