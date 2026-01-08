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SHOW 6214 DESCARGAR SHOW
La época del año es ideal para iniciar una lista de pendientes. Pendientes simples de lo cotidiano y pendientes existenciales.
Historias Desintegradas:
Armemos la lista - Cumpleaños el Querido Líder - Corea del Norte festeja - Los emprendedores - Cosas que siempre quisimos hacer - Algo que aprender - Final en el Bernabeu - La casa en la pradera - Volver a la selva - Momento emocionante - Regresa el Circo - Avioneta sobrevuela el pueblo - La lluvia de panfletos - Fuiste alguna vez - Pasado olvidado - Personajes y personalidades - Vacaciones en Puerto Escondido - El chamán elegante - Telas tailandesas - El día Elvis Presley - Un copete influyente - Rock and roll - Aniversario del nacimiento de David Bowie y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.