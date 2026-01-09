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La Crisis de los 40 - Podcast

Viernes 9 de enero de 2026

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LA CRISIS DE LOS 40

El paso del tiempo no es ni bueno ni malo, solo es. Y a veces la conciencia de su paso nos genera sentimientos englobados en algo muchas veces llamado crisis.

Historias Desintegradas:

Aumento de responsabilidades - Preocupaciones del mundo adulto - Independizarse de la familia - Llenar la alacena - Aprender a cocinar - Llegan los Piolines y Chayanne - Será la crisis de los 40? - Tengo un plan - Meditación e introspección - Una cabaña en el monte tucumano - Cuidado con el viejo - Pie Grande - Regresar a lo salvaje - Mundo deportivo - Diez año de empleo - Regresar de vista - Café con la patrona - Al gym de madrugada - La modernidad - No lo vuelvo a hacer - Electricidad estática y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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