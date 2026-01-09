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SHOW 6215 DESCARGAR SHOW
El paso del tiempo no es ni bueno ni malo, solo es. Y a veces la conciencia de su paso nos genera sentimientos englobados en algo muchas veces llamado crisis.
Historias Desintegradas:
Aumento de responsabilidades - Preocupaciones del mundo adulto - Independizarse de la familia - Llenar la alacena - Aprender a cocinar - Llegan los Piolines y Chayanne - Será la crisis de los 40? - Tengo un plan - Meditación e introspección - Una cabaña en el monte tucumano - Cuidado con el viejo - Pie Grande - Regresar a lo salvaje - Mundo deportivo - Diez año de empleo - Regresar de vista - Café con la patrona - Al gym de madrugada - La modernidad - No lo vuelvo a hacer - Electricidad estática y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.