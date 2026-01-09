SHOW 6215 DESCARGAR SHOW

El paso del tiempo no es ni bueno ni malo, solo es. Y a veces la conciencia de su paso nos genera sentimientos englobados en algo muchas veces llamado crisis.

Historias Desintegradas:

Aumento de responsabilidades - Preocupaciones del mundo adulto - Independizarse de la familia - Llenar la alacena - Aprender a cocinar - Llegan los Piolines y Chayanne - Será la crisis de los 40? - Tengo un plan - Meditación e introspección - Una cabaña en el monte tucumano - Cuidado con el viejo - Pie Grande - Regresar a lo salvaje - Mundo deportivo - Diez año de empleo - Regresar de vista - Café con la patrona - Al gym de madrugada - La modernidad - No lo vuelvo a hacer - Electricidad estática y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast