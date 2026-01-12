EL CHISME INCOMPLETO

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SHOW 6216 DESCARGAR SHOW
El chisme será completo o no será. Si la información es poder, el chisme es entretenimiento. La delgada línea entre un chismoso y un informando.
Historias Desintegradas:
Consejo de seguridad - De Led Zeppelin a Britney Spears - Redes y datos - Lógicas de consumo - En el próximo capítulo - La ética chismográfica - En el trabajo - Temas de nuestro interés - Pantallas ajenas - En el auto - Cápsula personal - Tiempo en el semáforo - Ventanillas bajas - Lo que le hizo ella - Nuevos enemigos de siempre - La señora con la playera del PRI - Merchandising político mexicano de calidad - Mochilas del Partido Verde - Los mosquitos - Veneno en las venas - Sin rencores - La comprensión total - Mazapán - Maestro pizzero argentino y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.