EL CHISME INCOMPLETO

SHOW 6216 DESCARGAR SHOW

El chisme será completo o no será. Si la información es poder, el chisme es entretenimiento. La delgada línea entre un chismoso y un informando.

Historias Desintegradas:

Consejo de seguridad - De Led Zeppelin a Britney Spears - Redes y datos - Lógicas de consumo - En el próximo capítulo - La ética chismográfica - En el trabajo - Temas de nuestro interés - Pantallas ajenas - En el auto - Cápsula personal - Tiempo en el semáforo - Ventanillas bajas - Lo que le hizo ella - Nuevos enemigos de siempre - La señora con la playera del PRI - Merchandising político mexicano de calidad - Mochilas del Partido Verde - Los mosquitos - Veneno en las venas - Sin rencores - La comprensión total - Mazapán - Maestro pizzero argentino y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast