En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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En la Sala de Ensayo - Podcast

Martes 13 de enero de 2026

SHOW 6217 DESCARGAR SHOW

EN LA SALA DE ENSAYO

El lugar donde las bandas crean, se unen, se disuelven, cambian y pasan la mayor parte de su tiempo.

Historias Desintegradas:

Martes 13 - Creencias que cargan el Martes 13 - Apóstoles y el dios de la guerra - Mucha sala de ensayo - Teatro, danza y música - Géneros musicales - Alfombras, calor y humedad - No inviten a Yoko - The Beatles en cámara - De Depeche Mode a Metallica - El coro de la Iglesia - Aretha Franklin y miles más - El baterista y sus platillos - Mucha cerveza - Denuncia a un guitarrista -  Un melodía única - Plagios involuntarios - Un clásico de Dyango - Excusas para no ensayar - Con quién dejar el gato - Hormigas en el auto - Seamos serios - Chicles y stickers - La radiodifusión y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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