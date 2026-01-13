EN LA SALA DE ENSAYO

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SHOW 6217 DESCARGAR SHOW
El lugar donde las bandas crean, se unen, se disuelven, cambian y pasan la mayor parte de su tiempo.
Historias Desintegradas:
Martes 13 - Creencias que cargan el Martes 13 - Apóstoles y el dios de la guerra - Mucha sala de ensayo - Teatro, danza y música - Géneros musicales - Alfombras, calor y humedad - No inviten a Yoko - The Beatles en cámara - De Depeche Mode a Metallica - El coro de la Iglesia - Aretha Franklin y miles más - El baterista y sus platillos - Mucha cerveza - Denuncia a un guitarrista - Un melodía única - Plagios involuntarios - Un clásico de Dyango - Excusas para no ensayar - Con quién dejar el gato - Hormigas en el auto - Seamos serios - Chicles y stickers - La radiodifusión y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.