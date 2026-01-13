EN LA SALA DE ENSAYO

SHOW 6217 DESCARGAR SHOW

El lugar donde las bandas crean, se unen, se disuelven, cambian y pasan la mayor parte de su tiempo.

Historias Desintegradas:

Martes 13 - Creencias que cargan el Martes 13 - Apóstoles y el dios de la guerra - Mucha sala de ensayo - Teatro, danza y música - Géneros musicales - Alfombras, calor y humedad - No inviten a Yoko - The Beatles en cámara - De Depeche Mode a Metallica - El coro de la Iglesia - Aretha Franklin y miles más - El baterista y sus platillos - Mucha cerveza - Denuncia a un guitarrista - Un melodía única - Plagios involuntarios - Un clásico de Dyango - Excusas para no ensayar - Con quién dejar el gato - Hormigas en el auto - Seamos serios - Chicles y stickers - La radiodifusión y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast