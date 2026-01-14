REINA LA CONFUSIÓN

SHOW 6218 DESCARGAR SHOW

Momentos de confusión que nos llevan a seguir adelante con toda la puesta en escena para no reconocer el error.

Historias Desintegradas:

En las calles y en el gobierno - Cómo llegó el gobierno allí - Confusión al abordaje - Un pedo en el auto - Inspectora municipal - Culpa del GPS - Café intervenido - Chocolate con sal - Letreros de baños - Viendo equipos de audio - Hay que saludar - Plática animada - La computadora - Prueba de vestuario - Fotos cachondas - Error de envío - Grupo de trabajo - Carrilla laboral - Te queda bonito - Cometas, barriletes, papalotes, pnadorgas - Día de la Lógica - Vistiendo mascotas y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast