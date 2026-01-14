En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Reina la Confusión - Podcast

Miércoles 14 de enero de 2026

SHOW 6218 DESCARGAR SHOW

REINA LA CONFUSIÓN

Momentos de confusión que nos llevan a seguir adelante con toda la puesta en escena para no reconocer el error.

Historias Desintegradas:

En las calles y en el gobierno - Cómo llegó el gobierno allí - Confusión al abordaje - Un pedo en el auto - Inspectora municipal - Culpa del GPS - Café intervenido - Chocolate con sal - Letreros de baños - Viendo equipos de audio - Hay que saludar - Plática animada - La computadora - Prueba de vestuario - Fotos cachondas - Error de envío - Grupo de trabajo - Carrilla laboral - Te queda bonito - Cometas, barriletes, papalotes,  pnadorgas - Día de la Lógica - Vistiendo mascotas y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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