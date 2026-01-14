REINA LA CONFUSIÓN

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6218 DESCARGAR SHOW
Momentos de confusión que nos llevan a seguir adelante con toda la puesta en escena para no reconocer el error.
Historias Desintegradas:
En las calles y en el gobierno - Cómo llegó el gobierno allí - Confusión al abordaje - Un pedo en el auto - Inspectora municipal - Culpa del GPS - Café intervenido - Chocolate con sal - Letreros de baños - Viendo equipos de audio - Hay que saludar - Plática animada - La computadora - Prueba de vestuario - Fotos cachondas - Error de envío - Grupo de trabajo - Carrilla laboral - Te queda bonito - Cometas, barriletes, papalotes, pnadorgas - Día de la Lógica - Vistiendo mascotas y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.