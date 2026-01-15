En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Test de ADN - Podcast

Jueves 15 de enero de 2026

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TEST DE ADN

Una mexicana en busca de su orígenes ancestrales recurre a la ciencia internacional.

Noticias Del Mundo:

Groenlandia como sea - Crisis en Irán - Amenazas y represión - Visas suspendidas - Sheinbaum abraza el T-MEC - Maduro preso - Primeras semanas impactantes - 2026 empezó potente.

Historias Desintegradas:

Un regalo para mi - Hisopo y tubo de ensayo - Análisis europeos - Clase Turista - Tenemos el resultado - Imperios americanos - Formamos una banda - Eso que nos separó - Guitarrista adolescente - Inversión en ensayos - Aniversario de Wikipedia - Bagel para todos - Maestros venecos y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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