En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Viernes 16 de enero de 2026

SHOW 6220 DESCARGAR SHOW

REPORTE CUCÚ

Dos ciudades y una historia de envidias y afrentas leves.

Noticias Del Mundo:

Halagos para Delcy almuerzo con Corina - Irán y la Internet - Europa con Groenlandia - Julio Iglesias denunciado - Noticias psicodélicas - Japón y Corea a la batería - Pronóstico del Tiempo - FAQ Aterrizaje Bolivia.

Historias Desintegradas:

Haciendo dedo - Aventón en carretera - Llegué a Olavarría - Ciudades hermanadas - Doble pájaro - La inauguración - Una mujer a mi lado - Baño equivocado - Comprando pollo en el Mercado - De dónde se conocen? - Cuidemos los oídos - Guitarras con distorsión - Abre el Cavern Club - Día The Beatles - Comida picante - Croquetas para todos y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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