NOS PONEMOS ESOTÉRICOS

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Hablamos de reencarnación, regresiones, terapias holísticas y transmutaciones.

Noticias Del Mundo:

Vino francés - Tractores en la Eurocámara - Milei en Davos - Delcy pone y saca - Rusia respalda a Trump - El caso de la Isla Diego García.

Historias Desintegradas:

Fui un herrero - Mujer seductora - La mirada de Barbie - Un crimen inexplicable - Una esclava en un barco - Video corto - La ecografía comunitaria - Conexión con la naturaleza - Organización terapéutica - Trajimos Mariachi - Día de la ardilla - Saludos al Perro de Trabajo y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast