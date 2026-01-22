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Las aventuras de la perra de tres patas, una inspiradora vida canina.

Noticias Del Mundo:

Camino a un acuerdo entre Trump, la ONU y Groenlandia - México entrega narcos a Estados Unidos - España y sus trenes - La I.A. ofende a Canadá - Davos empezó con todo - Los sueños que Milei jamás cumplirá - Video Kandinsky Dirá.

Historias Desintegradas:

Y Lisa rió - Drama mil - Final feliz - Salvajes y felices - Decisiones difíciles - Limpiando espacios - La energía densa - Objetos cargados - Una Epiphone SG negra - Incidente en el escenario - Quejas musicales - Rock sinfónico - Ganarle a Maná - La trompeta - El Lagarto y la policía - Día mundial de la respiración - Teatro cubano y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast