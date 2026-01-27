En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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La Sombra Oscura - Podcast

Martes 27 de enero de 2026

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LA SOMBRA OSCURA

No sabemos que hay más allá pero la respuesta posible nos inquieta.

Noticias Del Mundo:

Nieve en Estados Unidos - Amazon prepara despidos masivos - Automatización e I.A. - Humanos out  - Obama y Clinton critican lo ocurrido de Minneapolis - Claudia Sheinbaum habla por BTS - Por los jóvenes mexicanos.

Historias Desintegradas:

Mi otra vida - Marketing y psicología - El soldado Nazi - Buscando poder - Al fortinero - Heredero de linaje - Vamos a los Oscar - Vota la industria - Cómo se elige la mejor película - Nutriólogos mexicanos - Victimas del Holocausto - Conservar y restaurar - Tarta de chocolate - El NatGeo - Semillas y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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