En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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La Persona Más HDP del Mundo - Podcast

Miércoles 28 de enero de 2026

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LA PERSONA MÁS HDP DEL MUNDO

Camino al Seguro Social con sentimientos encontrados por el preconcepto y la sospecha constante.

Noticias Del Mundo:

El portaviones más grande en Oriente Próximo - Las palabras de Melania - Rutte le pide a Europa que no sueñe fuera de la OTAN - Petróleo mexicano a Cuba - Las etapas del cerebro - Las ciudades  latinoamericanas que más no hacen perder tiempo - Solo referente a Dragones Dorados - Sistema de suscripciones en En Caso.

Historias Desintegradas:

En la parada del bus - Tarde agarrada - El señor lisiado - Horrenda sensación - Favor y arepas - El invitado - Ronda de adivinación - Mis reyes magos - Problemas en el kinder - El sindicato actuó - Más calmada - Privacidad de los datos - Día del Lego - Gato montés sudamericano - Cine venezolano y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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