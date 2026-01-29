NOS BESAMOS

SHOW 6229 DESCARGAR SHOW

La mala interpretación de un compañero de trabajo y unos simples besos al pasar.

Noticias Del Mundo:

El tiempo se acaba, dice Trump - Irán se prepara para la guerra - España nevada - Sube el Oro - Elecciones en Myanmar - La app más bajada - Soledad china - Neil Young por Groenlandia.

Historias Desintegradas:

Solo un sueño - El beso apasionado - Modos de comunicar - Pensamientos random - Sin la diferencia generacional - Podríamos ser amigos - Perritos que van y vienen - Cachorros y especies - El narcotráfico en Latinoamérica - Gobiernos y signos - Armando rompecabezas - Súper ratón - Burbujas contra el estrés y más..,

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast