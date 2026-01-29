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Nos Besamos - Podcast

Jueves 29 de enero de 2026

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NOS BESAMOS

La mala interpretación de un compañero de trabajo y unos simples besos al pasar.

Noticias Del Mundo:

El tiempo se acaba, dice Trump - Irán se prepara para la guerra - España nevada - Sube el Oro - Elecciones en Myanmar - La app más bajada - Soledad china - Neil Young por Groenlandia.

Historias Desintegradas:

Solo un sueño - El beso apasionado - Modos de comunicar - Pensamientos random - Sin la diferencia generacional - Podríamos ser amigos - Perritos que van y vienen - Cachorros y especies - El narcotráfico en Latinoamérica - Gobiernos y signos - Armando rompecabezas - Súper ratón - Burbujas contra el estrés y más..,

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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