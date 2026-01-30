En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Selección de Mensajes - Podcast

Viernes 30 de enero de 2026

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SELECCIÓN DE MENSAJES

Un viaje mágico a las profundidades de la matriz de la selección de mensajes.

Noticias Del Mundo:

Europa pide sanciones contra Irán - China ejecutó estafadores - Cuba cuenta las horas - Sanae Takaichi la favorita - La conversación Sheinbaum Trump - El heroico arquero del Benfica - Pronóstico del Tiempo.

Historias Desintegradas:

Soy nuevo - Las teorías posibles - Las focas y las pelotas - En desventaja - El primo - La mirada de Clint Easwood y Lee Van Cleef - El propósito de la vida - Acompañamiento - Cuestión de fe - Día del Croissant - Nos vamos a Viena - Saudade não tem fim - Escapar de un oso y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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