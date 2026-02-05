TODO POR EL GUITAR HERO

SHOW 6234 DESCARGAR SHOW

Un entrenamiento eficaz llevó a nuestro protagonista a la realidad musical.

Noticias Del Mundo:

El rey inglés expulsa a su hermano - México hacia el fracking - Agua para USA - Negociando en Abu Dhabi - Baja el Bitcoin - Bukele compra - Qué será del Helicoide.

Historias Desintegradas:

El Guitar Hero mola tío - Ensayando en el cyber café - Batería gama media - Seven Nation Army - The Cure y Killing Joke - Ponle más reverberación - Cassette en el auto - Un regalo especial - En la sala de espera - El nombre de otro - Momento de iluminación - A los meteorólogos del mundo y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast