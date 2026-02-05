En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Románticamente - Podcast

Jueves 5 de febrero de 2026

SHOW 6234 DESCARGAR SHOW

TODO POR EL GUITAR HERO

Un entrenamiento eficaz llevó a nuestro protagonista a la realidad musical.

Noticias Del Mundo:

El rey inglés expulsa a su hermano - México hacia el fracking - Agua para USA - Negociando en Abu Dhabi - Baja el Bitcoin - Bukele compra - Qué será del Helicoide.

Historias Desintegradas:

El Guitar Hero mola tío - Ensayando en el cyber café - Batería gama media - Seven Nation Army - The Cure y Killing Joke - Ponle más reverberación - Cassette en el auto - Un regalo especial - En la sala de espera - El nombre de otro - Momento de iluminación - A los meteorólogos del mundo y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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