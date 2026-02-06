En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Memento Mori - Podcast

Viernes 6 de febrero de 2026

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MEMENTO MORI

Recuerda morir, la frase latina y un concierto colosal de Depeche Mode en la CDMX.

Noticias Del Mundo:

Diálogo militar de alto rango - Estados Unidos Rusia y el control nuclear - La borrasca Leonardo en España - Elecciones en Portugal - Los menores y las redes sociales - 16 cosas que puedes hacer con 16 años - Fin de semana de Super Bowl - Pronóstico del Tiempo.

Historias Desintegradas:

Mi música en el auto - Un documental - La memoria y la muerte - Concierto de la gira de DM - Habrán comido Dave Gahan y Martin Gore - Criaturas preocupadas por el tiempo - Veinte años después - Programa de radio prohibido - La inseguridad - El santoral me perjudicó - Apocalipsis es mi nombre - Benito Juárez, mucho gusto - Barman o Bartender - San Amando - Día Bob Marley y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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