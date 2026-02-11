En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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El Gallo Blanco - Podcast

Miércoles 11 de febrero de 2026

SHOW 6238 DESCARGAR SHOW

EL GALLO BLANCO

El amor y el significado de los colores de gallos y gallinas en la Feria de la Alasita en Bolivia.

Noticias Del Mundo:

Crisis de combustible deja a Cuba sin vuelos - México y el sarampión - Vance visita Azerbaiyán - Trump sigue cuestionando a España por gasto de Defensa - Un regio Fan Fest - Hablemos de Curling.

Historias Desintegradas:

Regalo de una amiga - Por los pasillos de la feria - Amor en el gallinero - La intensidad actual - Gente en pijama - Los ángeles - Semifinal celestial - Mis compas indios - Nombre bíblico raro - Síganme para más consejos - La orquídea Monja Blanca en Guatemala - Nuestra señora de Lourdes - Jóvenes de Camerún y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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