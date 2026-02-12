En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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El Gallo Blanco - Podcast

Jueves 12 de febrero de 2026

SHOW 6239 DESCARGAR SHOW

LA KERMÉS DEL AMOR

Una exhibición que nos pone a pensar por qué pensamos que esto es amor?

Noticias Del Mundo:

Drones en la frontera - Cierre de El Paso Ciudad Juárez - Reforma laboral en Argentina - Policía en huelga -  Masacre en Canadá  - El trabajo perfecto para Karen - La isla de los gatos.

Historias Desintegradas:

Arte amoroso - Vestidos de novia - Jugar y divertirse - El matrimonio se construye - No discutir con hambre - Las mellizas de la escuela - Un nombre impactante - Como el Barranco Clayton - Papeles y costumbres - Shiva el transformador - Día Darwin - A Santiago de Chile - Juventud venezolana y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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